Turismo, reputazione della Basilicata al top! I dettagli

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio.

La Basilicata è una terra autentica, capace di emozionare e accogliere con calore chi la visita.

Dai Sassi di Matera alle spiagge dello Ionio e del Tirreno, dai borghi storici ai parchi naturali, ogni angolo della nostra regione racconta una storia e offre un’esperienza unica”.

E’ il commento del Presidente della Regione, Vito Bardi, alla conquista della Basilicata del secondo posto per la migliore reputazione online ai prestigiosi premi “Italia Destinazione digitale 2025”, assegnati da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave nell’ambito del TTG Travel Experience in corso a Rimini.

“Tutto questo – aggiunge Bardi – dimostra che i nostri visitatori non solo apprezzano la bellezza del territorio, ma ne parlano con entusiasmo, contribuendo a costruire una reputazione digitale solida e positiva.

È il frutto di un lavoro corale tra istituzioni, operatori turistici e comunità locali, che hanno saputo mettere al centro il viaggiatore e la qualità dell’esperienza offerta”.

Il direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli, presente all’evento di Rimini:

“E’ un buon risultato che ci indica la strada per fare meglio.

La reputazione on line oggi è un fattore determinante, dal momento che molte scelte di viaggio si compiono in maniera autonoma proprio sul web.

Pertanto siamo felici del risultato, ma guardiamo avanti per consolidarlo”.