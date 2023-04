Tricarico ricorda Rocco Scotellaro a 100 anni dalla sua nascita: ecco l’evento a cui parteciperanno i sindaci di questi 12 Comuni

Si terrà mercoledì 19 aprile p.v., alle ore 16.00, nella sala del Consiglio comunale, a Tricarico, l’Incontro seminariale dal titolo “Rocco Scotellaro e il suo tempo: realtà e rappresentazioni”, organizzato dal “Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro”, istituito con Decreto (n.53 del 7.02.2023) del Ministro della Cultura, Dott. Gennaro Sangiuliano, a seguito del positivo esito dell’iter valutativo della Proposta progettuale presentata – come da normativa – nel marzo del 2022 dalla Deputazione Lucana di Storia Patria-Istituto per gli Studi Storici dall’Antichità all’Età Contemporanea.

Dopo gli indirizzi di saluto di Emilia Felicita Capolongo (commissario straordinario del Comune di Tricarico), di Carmine Cicala (Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata), di Gerardina Sileo (Presidente IV C.C.P. della Regione Basilicata), di Andrea Bernardo (Presidente dell’Anci di Basilicata), di Giacomo Rosa (Presidente Svimar) e di Franco Scotellaro, nipote di Rocco, interverranno:

il Presidente del “Comitato Nazionale”, prof.Antonio Lerra (ordinario di Storia moderna, Presidente della Deputazione Lucana di Storia Patria), Carmela Biscaglia (componente della Deputazione Lucana di Storia Patria e del “Comitato Nazionale”), Maria Teresa Imbriani (prof.ssa associata di Letteratura italiana nell’Università degli studi della Basilicata, componente del “Comitato Nazionale”), Ferdinando Mirizzi (prof. ordinario di Discipline demoetnoantropologiche nell’Università degli Studi della Basilicata, componente del “Comitato Nazionale”), Domenico Sacco (prof. associato di Storia contemporanea e di Storia dell’Europa contemporanea nell’Università del Salento, componente del “Comitato Nazionale”), Francesca Troisi (Università degli studi di Nantes), Donato Verrastro (prof. associato di Storia contemporanea nell’Università degli studi della Basilicata, componente del “Comitato Nazionale”).

Parteciperanno i Sindaci dei Comuni di Aliano, Battipaglia, Bellizzi, Buccino, Eboli, Picerno, Sant’Angelo Le Fratte, Sant’Arcangelo, Savoia di Lucania, Serre, Sicignano degli Alburni e Tolve, istituzionalmente compartecipi dell’iniziativa “In cammino verso Tricarico” (da Eboli a Tricarico, 9 -19 aprile), come evidenziato dalle Presidenti delle Commissioni Cultura della Regione Basilicata e della Regione Campania lunedì 3 aprile u.s. (Palazzo del Consiglio Regionale), nell’ambito della presentazione del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro.a

