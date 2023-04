Diocesi Matera-Irsina: al via un’importante occasione per genitori e docenti per affrontare i conflitti familiari e le loro conseguenze su bambini e ragazzi. Ecco i dettagli

La Diocesi di Matera-Irsina promuove un’iniziativa per affrontare i conflitti familiari e le loro conseguenze sui bambini e ragazzi.

Prenderà il via oggi il Ciclo di incontri per genitori e docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, promosso dall’Ufficio di pastorale scolastica della Diocesi di Matera-Irsina.

Il tema centrale degli incontri sarà la conflittualità nelle relazioni familiari e le conseguenze che ne derivano per bambini e ragazzi.

Gli incontri, guidati dalla Dott.ssa Rosalia Paradiso, psicologa, si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo “Fermi” di Matera, dalle 17:00 alle 18.30, nelle seguenti date: Lunedì 17 aprile, Lunedì 8 maggio e Lunedì 15 maggio.

L’iniziativa si propone di offrire uno spazio di dialogo e di approfondimento sulle questioni educative legate alla crescita dei bambini e dei ragazzi, in continuità con il percorso per genitori e studenti avviato negli anni scorsi.

Gli incontri avranno un carattere laboratoriale di tipo interattivo, con ampio spazio alle domande e al confronto tra i partecipanti.

Questo ciclo di incontri rappresenta un’importante occasione per genitori e docenti di esplorare le dinamiche familiari, comprendere le cause dei conflitti e individuare strategie efficaci per gestirli, al fine di garantire il benessere emotivo e psicologico dei bambini e dei ragazzi coinvolti.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)