Tricarico, Bosco Tre Cancelli affollato già da ieri. Questi i miglioramenti per fruire al meglio dell’area pic nic

Bosco Tre Cancelli affollato già da ieri.
Fa sapere l’amministrazione comunale di Tricarico:
“Abbiamo provveduto alla sistemazione di mastelli e cestini in tutta l’area pic nic, al posizionamento di un’autobotte con acqua potabile e di due bagni chimici.
Ovunque vi troviate, per un sano e condiviso divertimento vi invitiamo al rispetto degli spazi e delle persone nonché a prestare attenzione al possibile cambiamento delle condizioni meteo.
Stasera vi aspettiamo tutti in Piazza Garibaldi.
Buon Ferragosto a tutti”.
Ecco le foto di Bosco Tre Cancelli.