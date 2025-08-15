ULTIME NEWS

Tricarico, Bosco Tre Cancelli affollato già da ieri. Questi i miglioramenti per fruire al meglio dell’area pic nic

15 Agosto 2025

Bosco Tre Cancelli affollato già da ieri.

Fa sapere l’amministrazione comunale di Tricarico:

“Abbiamo provveduto alla sistemazione di mastelli e cestini in tutta l’area pic nic, al posizionamento di un’autobotte con acqua potabile e di due bagni chimici.

Ovunque vi troviate, per un sano e condiviso divertimento vi invitiamo al rispetto degli spazi e delle persone nonché a prestare attenzione al possibile cambiamento delle condizioni meteo.

Stasera vi aspettiamo tutti in Piazza Garibaldi.

Buon Ferragosto a tutti”.

Ecco le foto di Bosco Tre Cancelli.