Meteo, su Matera temporali in arrivo? Ecco le previsioni di oggi

L’alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani.
Che tempo ci attende quindi su Matera oggi?
Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi, Venerdì 15 Agosto avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 22°C.
