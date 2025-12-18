Tour “Promuovi la Tua Musica” fa tappa a Matera: oltre 20 talenti emergenti sul palco di Casa Cava

Il 3 gennaio Matera diventa capitale dei nuovi talenti grazie al Tour Contest Promuovi la Tua Musica, il format ideato e prodotto da Fanya Di Croce che negli ultimi anni ha valorizzato migliaia di giovani artisti in tutto il Paese.
La tappa lucana andrà in scena nella suggestiva cornice di Casa Cava, il centro culturale ipogeo unico al mondo, divenuto icona internazionale su riviste di architettura e design.
Sul palco si alterneranno oltre 20 artisti emergenti, pronti a giocarsi il favore della giuria di professionisti del settore discografico e musicale.
In programma l’assegnazione di diversi riconoscimenti, tra cui format radiofonici, inserimenti in compilation e il prestigioso titolo di “Miglior Artista Emergente della Città di Matera”.
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.
Il contest, che negli anni ha dato spazio a più di 3000 performer offrendo loro un trampolino verso circuiti nazionali, conferma anche in questa edizione la presenza di ospiti speciali: sul palco materano arriveranno Kappaeesse e Sofia Bensamad, vincitori dell’edizione 2025.