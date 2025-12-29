Tombola FAI a Ferrandina: Natale al museo con gioco, pettole e reperti della Magna Grecia!

Tra cultura, gioco, tradizione e valorizzazione del territorio, il Gruppo FAI di Ferrandina celebra le festività del Natale con l’iniziativa “FAI Tombola! Un Natale al museo”.

Un evento pensato per unire la missione del FAI di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale al gioco più amato delle festività natalizie.

L’appuntamento è al museo archeologico di Ferrandina, ospitato nel suggestivo chiostro di San Domenico, luogo simbolo della memoria storica cittadina.

Un contesto ideale per riscoprire, in modo originale e coinvolgente, le radici culturali del territorio. Il pomeriggio e la serata saranno scanditi da due momenti distinti: alle 16.00, la tombola per i bambini, pensata per avvicinare i più piccoli al patrimonio culturale in modo giocoso e partecipativo; alle 19.00, la tombola per gli adulti, per vivere insieme la magia del Natale in un’atmosfera conviviale e culturale.

La “FAI Tombola!” non è solo un gioco ma un’occasione per imparare, scoprire e valorizzare il patrimonio locale, trasformando il museo in uno spazio vivo, aperto e condiviso.

Durante l’evento, sarà possibile visitare le collezioni del museo, che custodisce importanti reperti della Magna Grecia, testimonianza della profonda stratificazione storica del territorio.

Particolare rilievo è dato alla sezione dedicata alla tradizione olearia, con le preziose lastre pressorie, strumenti fondamentali dell’antica produzione dell’olio, che raccontano il legame secolare tra Ferrandina, la terra e l’olivo. Un patrimonio materiale e immateriale che rappresenta l’identità storica, economica e culturale della comunità.

A rendere ancora più accogliente l’esperienza, durante l’evento sarà possibile degustare pettole della tradizione e vino, per un Natale che profuma di casa e di comunità.

I premi della tombola sono stati resi possibili grazie al generoso contributo di numerose attività locali, che hanno scelto di sostenere concretamente l’iniziativa e i valori del FAI, dimostrando come la collaborazione tra associazioni e tessuto economico locale sia fondamentale per la crescita culturale del territorio.

La tombolata culturale rappresenta un momento di festa ma anche un gesto di partecipazione attiva alla missione del FAI: proteggere, raccontare e valorizzare il patrimonio culturale italiano, rendendolo accessibile e vivo per tutti. Il Gruppo FAI di Ferrandina invita la cittadinanza a partecipare numerosa per brindare insieme a un anno straordinario di attività, impegno e amore per il territorio.