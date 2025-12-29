Stanziati 1.210.000 euro per la viabilità e i treni della Basilicata

“Nella legge di Bilancio 2026, appena approvata, il Governo Meloni ha stanziato un contributo straordinario di 1.210.000 € per la viabilità e le ferrovie in Basilicata.

I fondi serviranno a ripristinare la viabilità sulla S.S. 93, che collega Barletta a Potenza; a ripristinare la tratta ferroviaria Potenza – Foggia e ad effettuare interventi di adeguamento sul viadotto Tiera, che ha subito un grave cedimento strutturale.

Si tratta di interventi necessari per ridurre l’isolamento del territorio e migliorare la sicurezza negli spostamenti.

Un ringraziamento doveroso va al Governo Meloni per l’attenzione che continua a dimostrare verso le infrastrutture lucane, attraverso lo stanziamento di fondi per interventi e programmi che mirano a potenziare collegamenti stradali e ferroviari, valorizzando le aree interne e rafforzando l’integrazione della Basilicata con il resto del Paese”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa.