Servizio Civile Universale: per Pisticci approvati 2 progetti

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili-Servizio Civile Universale ha pubblicato il 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 dei progetti relativi ai programmi d’intervento del Servizio Civile Universale 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗮𝗻𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱.
Come fa sapere l’Amministrazione Comunale di Pisticci:
“Per la nostra comunità è stato finanziato il programma 𝗜𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮̀ 𝗶𝗻 𝗠𝗼𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, nell’ambito 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮, che comprende due progetti:
𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲: 𝟭𝟮 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶
𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲: 𝟭𝟮 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲: 𝟮𝟰 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ per mettersi in gioco, fare esperienza e contribuire alla vita culturale del territorio.
𝗔 𝗯𝗿𝗲𝘃𝗲 sarà pubblicato il 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼 e vi aggiorneremo con tutte le indicazioni per candidarsi”.