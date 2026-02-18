Mancini incontra UIL Matera: patto per reindustrializzazione, sanità e Interporto

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha incontrato il Segretario regionale UIL – Unione Italiana del Lavoro, Vincenzo Tortorelli, per un momento di ascolto e confronto incentrato sull’iniziativa “ON THE WAY 131 UIL”, patto territoriale per la crescita e il lavoro proposto dall’organizzazione sindacale.

Al centro del dialogo temi strategici come reindustrializzazione, ambiente, sicurezza sul lavoro e potenziamento delle infrastrutture, con particolare riferimento al progetto dell’Interporto.

Si è discusso anche della gestione della risorsa idrica e del ruolo della diga di Monte Cotugno per la resilienza del territorio.

Ampio spazio è stato dedicato al rafforzamento della sanità territoriale, con attenzione non solo alle strutture ma anche a servizi, personale e presa in carico dei cittadini.

Il confronto ha toccato inoltre il tema del welfare locale, dell’assistenza domiciliare integrata, del sostegno ai caregiver, della valorizzazione del turismo culturale come ambito di occupazione regolare e trasparente.

Mancini ha ribadito “l’impegno della Provincia a mantenere un dialogo costante con le parti sociali e sostenere iniziative capaci di generare sviluppo, coesione e nuove opportunità.

Lavorare insieme, con responsabilità e collaborazione, significa costruire un futuro più stabile e inclusivo per tutto il territorio provinciale”.