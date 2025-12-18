Scanzano Jonico verso la Bandiera Blu 2026: il Vicesindaco a Roma per la consegna del dossier

È stato depositato lo scorso 17 dicembre, presso gli uffici di Roma della FEE Italia, Fondazione per l’Educazione Ambientale, il dossier contenente tutta la documentazione necessaria per il conseguimento della prestigiosa Bandiera Blu 2026 città di Scanzano Jonico.
Il Vicesindaco Ugo Valicenti, dopo aver collaborato con l’Ufficio Tecnico e gli altri assessorati alla stesura dello stesso con la supervisione del Sindaco Pasquale Cariello, si è recato personalmente a Roma per la consegna del fascicolo.
L’Amministrazione Cariello ha sempre ribadito la volontà di portare a casa la Bandiera Blu, non solo perché le acque di Scanzano la meritano, ma anche per tenere fede alla promessa fatta ai cittadini, una promessa suffragata più volte anche nel corso dei diversi incontri, in collaborazione con EGRIB, avvenuti la scorsa estate.
“Ci si rimette a lavorare per la programmazione della prossima stagione estiva già da adesso – afferma il Vicesindaco Valicenti – con tutta Amministrazione stiamo agendo all’unisono per dare a Scanzano una nuova veste, nuova luce, una nuova identità, costruita sul lavoro di squadra.
Vogliamo fortemente che Scanzano Jonico conquisti la sua rivalsa e il conseguimento della Bandiera Blu è certamente un ottimo biglietto da visita.
Stiamo lavorando alla riqualificazione del lungomare, stiamo completando gli accessi pedonali alle spiagge, con la volontà di renderle accessibili a tutti. Adesso – conclude Valicenti – restiamo in fiduciosa attesa che il FEE ci dia un esito positivo”.