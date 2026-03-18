Scanzano Jonico: un dono speciale per i neo diciottenni. “La bussola in un mondo confuso o difficile”

Nel pomeriggio di martedì 17 marzo, nella storica cornice del Salone delle Feste del Palazzo Baronale di Scanzano Jonico, si è svolto l’evento “Giovani, diritti e responsabilità”, un incontro voluto e organizzato dal Sindaco Pasquale Cariello insieme con la sua Amministrazione.

Un pomeriggio volto a celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera durante il quale i veri protagonisti sono stati i giovani neo diciottenni: proprio loro, infatti, sono stati omaggiati con una copia del libro della Costituzione Italiana, un gesto simbolico che ha sancito il loro ingresso “ufficiale” nella vita adulta e civile.

Così il Sindaco, Pasquale Cariello:

“Consegnare la Costituzione ai nostri giovani non è stato solo un atto formale ma un invito a conoscere i valori di libertà, uguaglianza e giustizia che sono alla base della nostra convivenza civile.

Il mio augurio è che questo libro diventi, per ognuno di loro, la bussola in un mondo che spesso appare confuso o difficile da capire.

Ho spiegato ai miei ragazzi che questi 139 articoli rappresentano soprattutto il valore della democrazia”.

L’Amministrazione Comunale ha ringraziato tutti i ragazzi e le famiglie presenti per aver reso questa celebrazione un momento di vera identità comunitaria.