Matera: nuove assunzioni a tempo indeterminato all’Asm. I dettagli

Domani, giovedì 19 Marzo, alle ore 10,30 nella sede della Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera in via Montescaglioso, saranno firmati i contratti per 64 nuove assunzioni tra medici, personale infermieristico, operatori socio sanitari, personale amministrativo.
La quasi totalità delle nuove figure professionali saranno assunte a tempo indeterminato.
Interverranno:
- l’Assessore Regionale alla Salute e Politiche della persona, Cosimo Latronico;
- il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo;
- il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco;
- il Direttore Amministrativo, Antonio Conoci.