Scanzano Jonico, quattro lavoratori hanno perso la vita: “Davanti ad una tragedia di tale portata non possiamo limitarci al cordoglio”. La richiesta

La Cisl e la Fai Cisl esprimono profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei quattro lavoratori che hanno perso la vita e ai sei feriti nel terribile incidente avvenuto oggi sulla Fondovalle dell’Agri, nel territorio di Scanzano Jonico.

Affermano i segretari generali regionali Vincenzo Cavallo e Raffaele Apetino:

“Davanti ad una tragedia di tale portata non possiamo limitarci al cordoglio e alla solidarietà: serve rilanciare l’impegno di tutti per affrontare con urgenza e maggiore incisività il tema degli infortuni in itinere, troppo spesso dimenticati ma purtroppo sempre più frequenti tra i lavoratori agricoli e stagionali”.

Secondo Cavallo e Apetino:

“nelle more degli accertamenti da parte degli organi inquirenti su circostanze e responsabilità di quanto accaduto, è necessario e non più rinviabile investire nel rafforzamento del trasporto pubblico locale, garantendo soluzioni sicure e dignitose per le migliaia di braccianti che ogni giorno si spostano per raggiungere i luoghi di lavoro.

Non è accettabile che uomini e donne che quotidianamente danno un contributo fondamentale alla nostra economia debbano rischiare la vita per il lavoro.

Serve responsabilità e maggiore cooperazione tra istituzioni, imprese e parti sociali per costruire una rete di sicurezza che metta al centro la vita e la dignità del lavoro, a partire da una riprogrammazione del trasporto pubblico locale.

Per questo nelle prossime ore solleciteremo la Regione Basilicata a convocare un tavolo specifico sulla mobilità dei lavoratori agricoli con l’obiettivo di definire interventi strutturali che impediscano il ripetersi di simili tragedie”.