Scanzano dà il via a “Mare senza barriere”, accompagnamento in spiaggia per persone con disabilità: i dettagli

Si chiama “Mare senza Barriere” e sarà inaugurato sabato 9 agosto alle ore 10.30 presso il Lido Torre di Scanzano Jonico, il servizio di accompagnamento in spiaggia per le persone con disabilità motorie, una prestazione che ritorna lungo il litorale scanzanese grazie alla proficua collaborazione dell’Associazione L’Ultima Luna con l’Amministrazione comunale.

Questa iniziativa, nata nel segno dell’inclusione e dell’accessibilità, ha l’intento di garantire l’ingresso in mare in assoluta sicurezza e comodità.

“Abbiamo fatto richiesta al demanio marittimo per poter avere la concessione di una piccola area affinché si potesse garantire la possibilità di usufruire delle bellezze delle nostre spiagge a chiunque e sono estremamente felice che l’istanza sia stata accolta.

La mia amministrazione – dichiara il primo cittadino Pasquale Cariello – lavora e lavorerà per costruire una comunità sempre più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i cittadini”.

L’assessore Vincenza Natale con delega all’associazionismo si dice “orgogliosa di poter sostenere questo progetto e questa iniziativa così come sono entusiasta della collaborazione con l’Associazione L’Ultima Luna, poiché conosco il loro operato sul nostro territorio e – conclude l’assessore Natale – sono consapevole del fatto che lavoreranno per rendere queste giornate estive indimenticabili per tutti i nostri ospiti”.

Il servizio “Mare Senza Barriere” resterà attivo per tutta la stagione estiva per offrire assistenza qualificata e attrezzature specifiche che faciliteranno l’accesso e la permanenza in acqua.

Appuntamento, quindi, a sabato 9 agosto, per dare il via all’estate 2025.