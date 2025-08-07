Basilicata, Cristiano Malgioglio in concerto!

Il prossimo 17 agosto Sant’Arcangelo (PZ) si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate: il concerto di Cristiano Malgioglio nella suggestiva cornice di Piazza San Michele.
L’evento, intitolato “This is My Life”, promette uno spettacolo ricco di emozioni, musica e divertimento targato GS Live.
Dopo il grande successo dei suoi ultimi tour, Cristiano Malgioglio torna sul palco per regalare al pubblico lucano una serata indimenticabile, all’insegna delle sue inconfondibili canzoni e della sua energia travolgente.
Il concerto sarà un’occasione speciale per fan e curiosi di tutte le età, che potranno ascoltare dal vivo i più grandi successi di Malgioglio in uno scenario affascinante nel cuore di Sant’Arcangelo. L’after show promette ulteriori momenti di festeggiamento per concludere la serata.
Per dettagli sull’evento e futuri aggiornamenti, si invita il pubblico a consultare i canali ufficiali di GS Live. L’appuntamento si preannuncia come uno dei momenti di spicco del calendario estivo del territorio.
Sant’Arcangelo si prepara dunque a vivere una serata di musica e spettacolo.