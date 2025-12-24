Sanità, a Matera arriva Hugo: prestazioni cliniche sempre più efficaci e sicure. I dettagli

“L’arrivo del robot chirurgico Hugo nel nostro territorio è una conquista di civiltà e un significativo scatto in avanti per la qualità dell’assistenza sanitaria offerta ai cittadini.

Questa tecnologia non solo innalza gli standard terapeutici delle nostre strutture, ma contribuisce anche a drenare i flussi di mobilità passiva verso altri centri più lontani, favorendo al contempo una mobilità sanitaria attiva verso Matera e la Basilicata.

I vantaggi della chirurgia robotica includono interventi minimamente invasivi, minor rischio di complicanze, degenze più brevi e ripresa più rapida delle normali attività”.

Lo dichiara il capogruppo di Azione in Consiglio regionale, Nicola Morea, che aggiunge:

“In particolare l’utilizzo del robot nella urologia aiuta nei trattamenti di patologie della prostata, rene e altri organi con precisione chirurgica difficilmente raggiungibile con tecniche tradizionali; in chirurgia generale consente procedure complesse con minore invadenza; mentre in ginecologia supporta interventi come isterectomie e altre operazioni su organi pelvici con un approccio mininvasivo.

Questo investimento rappresenta dunque una risposta concreta alle esigenze di salute dei cittadini lucani e un segnale forte di come innovazione e sanità pubblica possano camminare insieme per garantire prestazioni cliniche sempre più efficaci e sicure.

Un plauso alla Direzione Strategica dell’Asm e a tutto il personale che ha lavorato per raggiungere l’importante risultato, indispensabile per il territorio e fortemente voluto dalla politica regionale.

A tale proposito mi preme ringraziare l’Assessore alla Salute Cosimo Latronico e il Dipartimento Regionale, con cui abbiamo collaborato per portare a Matera una importantissima novità”.