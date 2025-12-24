Ospedale di Policoro: “Rafforzata la medicina del territorio, proprio lì dove il bisogno di cura si fa più quotidiano”. La consegna del nuovo strumento

“È la testimonianza tangibile di una comunità che non delega la solidarietà, ma la declina in gesti concreti”.
Lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico intervenendo nel reparto di Pneumologia dell’ospedale di Policoro per la consegna ufficiale di un nuovo spirometro, acquistato dall’Associazione VIVA grazie ai proventi dell’evento benefico “Il Castello Veste Moda”.
L’assessore ha rimarcato il valore sussidiario del terzo settore:
“Quando il talento e la creatività, come quella espressa da Lara Tataranno, si mettono al servizio del bene comune si innesca un circolo virtuoso che accorcia le distanze tra istituzioni e cittadini.
Questo spirometro è il frutto di una mobilitazione collettiva che va a rafforzare la nostra medicina del territorio, proprio lì dove il bisogno di cura si fa più quotidiano”.
Per Latronico, il tempismo della donazione assume un significato particolare:
“A poche ore dal Natale, questo gesto ci ricorda che la sanità è fatta di macchinari e protocolli, certamente, ma vive soprattutto di umanità.
La Regione Basilicata è impegnata in un complesso lavoro di riorganizzazione dei servizi, ma sapere di avere al fianco associazioni così dinamiche ci sprona a fare di più e meglio per garantire il diritto alla salute in ogni angolo del nostro territorio”.
Un ringraziamento è andato agli operatori sanitari, definiti dall’assessore “i terminali di questa catena di solidarietà, che sapranno valorizzare al meglio la nuova risorsa tecnologica per la prevenzione e la cura delle patologie respiratorie”.