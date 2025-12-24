Basilicata: sequestrati oltre un milione di prodotti “non sicuri”! L’operazione della Guardia di Finanza

Un milione e 250 mila prodotti “non sicuri” sono stati sequestrati nell’ambito di controlli eseguiti dal Comando provinciale di Potenza della Guardia di Finanza.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Potenza, delle Compagnie di Rionero in Vulture e di Lauria e delle Tenenze di Viggiano e di Maratea come fa sapere ansa hanno fatto verifiche in diverse aziende ed esercizi commerciali del capoluogo e della provincia.

Sequestrati “giocattoli e luminarie natalizie non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di settore nonché – è scritto nella nota diffusa stamani dalle Fiamme Gialle – casalinghi e articoli di bigiotteria privi delle informazioni e delle avvertenze d’uso previste dal ‘Codice del consumo'”.

Al termine dei controlli sono stati segnalati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata i nove titolari delle rivendite ispezionate.