Ripristino del Treno della Magna Grecia che collega Calabria, Basilicata e Puglia: queste le ultime notizie

Si è concluso ieri il ciclo di incontri dedicati alle ferrovie e ai trasporti della Basilicata.

Il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha promosso, a partire da martedì 17 giugno, quattro tavoli di confronto con tutti gli attori coinvolti, a vario titolo, su questo tema.

In concomitanza con le riaperture delle linee ferroviarie Potenza-Taranto e Potenza-Melfi, e in vista della ripresa del transito dei treni – tra cui il Frecciarossa, gli Intercity e i nuovi treni Pop – anche sulla tratta Potenza-Salerno, si è tenuta la prima audizione con Trenitalia.

Giovedì 19 Giugno si sono svolti due incontri: il primo con Rfi, Anas, Italfer, la Provincia di Potenza e i sindaci del Lagonegrese, finalizzato a pianificare con largo anticipo il decongestionamento dell’area interessata dal futuro cantiere dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e a potenziare la viabilità alternativa alle principali arterie locali, tra cui la Fondo Valle del Noce.

Il secondo incontro ha visto un confronto tra Trenitalia e le associazioni dei consumatori.

Ieri mattina, in corso Garibaldi a Potenza, si è tenuto l’atto conclusivo di questa tornata di incontri, con la convocazione dell’Osservatorio permanente per la mobilità.

Vi hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, delle parti sociali, delle società di trasporto, dell’Università degli Studi della Basilicata e di tutti i soggetti interessati al tema del trasporto pubblico.

Ha spiegato Pepe:

“Sul cosiddetto TPL ci siamo concentrati sul tavolo tecnico che lavorerà alla gara per i lotti extraurbani, andata deserta lo scorso anno.

L’insediamento del tavolo avverrà all’inizio di luglio.

Un altro tema fondamentale, utile a ottimizzare le risorse destinate al trasporto pubblico e a generare importanti economie di gestione, è la costituzione dell’Agenzia regionale dei trasporti.

Contiamo di approvare il disegno di legge in Giunta già in estate, per poi presentarlo in Consiglio regionale”.

Sul versante ferroviario, “premesso che le forze sindacali hanno apprezzato i lavori in corso, pur riconoscendo alcuni disagi fisiologici e temporanei, hanno anche unanimemente condiviso la strategia di potenziamento dell’asse Potenza-Salerno-Napoli e il ripristino del Treno della Magna Grecia, che collega Calabria, Basilicata e Puglia.

È stata inoltre apprezzata l’impostazione che intendiamo dare alla gestione del Frecciarossa, con l’obiettivo di contenere i costi.

Nello specifico, poiché i numeri lo consentono, il servizio dell’alta velocità da e per Potenza dovrà essere svolto a mercato, mentre la Regione si farà carico dei costi fino a Metaponto.

Lo stesso principio varrà per il Treno della Magna Grecia.

Le altre Regioni eventualmente interessate – Calabria e Puglia – dovranno compartecipare alla spesa.

La convergenza espressa dalle organizzazioni sindacali, che ringrazio, è stata unanime.

Nel segno della condivisione, del confronto e della visione strategica, la Regione Basilicata prosegue il suo impegno per una mobilità moderna, efficiente e sostenibile, nell’interesse esclusivo dei cittadini lucani”.