Grosso incendio a Bernalda: questi gli ultimi aggiornamenti

Hanno potuto fare rientro a casa in serata le famiglie di Bernalda che erano state evacuate per il vasto incendio scoppiato ieri mattina nell’area di Madonna degli Angeli.

Racconta rainews che “vigili del fuoco da Matera e dai distaccamenti, con l’ausilio di una colonna mobile da Potenza, hanno bonificato l’area dopo avere domato le fiamme che, a causa del vento, si sono estese dando vita a diversi focolai.

Nelle operazioni di spegnimento sono stati coinvolti anche un elicottero, due canadair, insieme a operatori di Protezione civile e volontari della Croce rossa.

Spiega la sindaca di Bernalda, Francesca Matarazzo:

‘E’ stata una giornata lunga e difficile, ma grazie anche alla collaborazione dell’intera comunità cittadina siamo riusciti a venirne fuori’.

Per gestire l’emergenza, ha attivato il Centro operativo comunale e domani incontrerà i carabinieri per capire quali possano essere state le cause dell’incendio, su cui non si esclude l’ipotesi dolosa.

‘Nella stessa area – aggiunge la prima cittadina – un anno fa si è verificato un episodio molto simile, su cui ci sono ancora indagini in corso’.

Sempre nella serata di ieri è stato spento un altro incendio, che per diverse ore ha impegnato Vigili del fuoco e volontari a Ferrandina, nella zona di Monte Calvario.

Anche qui, le fiamme sono arrivate molto vicino al paese”.