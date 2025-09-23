Rilancio strategico dell’Aviosuperficie di Pisticci: le ultime notizie

È stata presentata oggi in aula del Consiglio Regionale della Basilicata la mozione presentata dal Capogruppo di Forza Italia, Gianuario Aliandro, per la “valorizzazione e il rilancio delle aviosuperfici di Grumento Nova e Pisticci Mattei”.

Ha dichiarato il Consigliere Aliandro:

“La Basilicata ha due infrastrutture aeronautiche strategiche che rappresentano un’opportunità unica per lo sviluppo del territorio.

L’aviosuperficie di Grumento Nova, operativa da oltre 45 anni con centinaia di movimenti annuali, e quella di Pisticci, che necessita di riattivazione, possono diventare veri e propri asset regionali per l’aviazione leggera nel Mediterraneo centrale.

Serve un piano strategico integrato che coinvolga enti pubblici, privati, amministrazioni comunali e il mondo imprenditoriale per trasformare queste infrastrutture in motori di crescita economica, occupazionale e sociale”.

Gli otto punti della mozione prevedono: ”

Sostegno finanziario e strategico allo sviluppo delle aviosuperfici; Dialogo strutturato con tutti i soggetti competenti;

Realizzazione di progetti pilota integrati (servizi aeronautici, formazione, turismo);

Incentivi per le imprese del settore;

Utilizzo per protezione civile ed emergenze;

Riattivazione specifica dell’aviosuperficie di Pisticci;

Collaborazione pubblico-privato per l’innovazione tecnologica;

Rendicontazione semestrale sui progressi”.

Ha sottolineato il Consigliere:

“L’aviosuperficie di Grumento Nova, grazie al prezioso lavoro dell’associazione Centro Volo Sportivo Grumentum, mantiene una continuità operativa invidiabile”.

La mozione impegna la Giunta a riferire al Consiglio Regionale entro sei mesi sui risultati conseguiti, garantendo così un monitoraggio costante delle iniziative intraprese.

Ha concluso Aliandro:

“Forza Italia crede nel potenziale della nostra regione.

Queste infrastrutture possono attrarre investimenti, creare occupazione qualificata e posizionare la Basilicata come hub strategico per l’aviazione leggera nel Meridione.

È un’opportunità che non possiamo permetterci di perdere”.