Regionali 2024: a Matera idee e proposte per la Basilicata con Angelo Chiorazzo. L’appuntamento

Domani alle ore 18.00 presso l’Hotel San Domenico a Matera, ci sarà il secondo appuntamento con Angelo Chiorazzo, dopo quello di Potenza del 16 dicembre 2023, che avrà come obiettivo, come spiega lo stesso Chiorazzo, “la costruzione tutti insieme Una Storia Nuova per la Basilicata.

Partendo da uno sforzo corale di testimonianza e analisi, rappresentato dagli interventi di protagonisti della società civile lucana previsti prima delle conclusioni di Angelo Chiorazzo, l’incontro rappresenta un ulteriore approfondimento nel percorso comune e partecipato necessario a costruire una Basilicata diversa da quella che abbiamo visto in questi ultimi anni”.