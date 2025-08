Preoccupazione tra i tassisti materani: “Situazione di caos nei rioni Sassi, al Belvedere e nei pressi di questo terminal bus”. Le richieste

Si è svolto nella giornata di ieri un incontro istituzionale tra una delegazione dei tassisti materani aderenti a CNA, guidata da Giuseppe Fiore, e l’Amministrazione Comunale di Matera rappresentata dal Sindaco Antonio Nicoletti e dall’Assessore competente Fragasso.

Durante l’incontro sono state illustrate le principali criticità che affliggono il settore del trasporto pubblico non di linea a Matera.

In particolare, è stato evidenziato l’annoso problema dell’abusivismo, che coinvolge strutture alberghiere, titolari di B&B, garage privati e operatori NCC non conformi.

Preoccupazioni sono state espresse anche per la situazione di caos nei rioni Sassi, al Belvedere e nei pressi del terminal bus di via Sturzo, dove la mancanza di controlli e la presenza di mezzi irregolari compromettono il servizio regolare e danneggiano i tassisti autorizzati.

Tra le richieste avanzate dalla categoria:

L’adozione e la promozione del numero radio taxi 0835 1905, da apporre sotto tutti gli stalli cittadini e da rendere visibile sui siti istituzionali;

Lo sblocco e l’utilizzo dei 130.000 euro di fondi “covid” destinati al ristoro delle imprese taxi e NCC, ancora non erogati;

L’istituzione di nuove postazioni taxi e la regolamentazione della viabilità nei Sassi con una ZTL più restrittiva, anche come deterrente all’abusivismo;

La revisione del regolamento comunale per rendere obbligatoria la reperibilità notturna a turnazione;

Maggiori controlli contro l’uso improprio di licenze NCC e contro l’utilizzo irregolare di veicoli da parte di soggetti non autorizzati.

Il Sindaco e l’Assessore hanno mostrato grande attenzione alle istanze presentate, impegnandosi a portare le tematiche all’esame della Giunta Comunale e ad avviare quanto prima le azioni necessarie a ristabilire ordine, legalità e tutela della categoria.

I tassisti materani confidano ora in risposte concrete e tempestive, a garanzia non solo del settore ma anche della qualità dei servizi resi a cittadini e turisti in una città a forte vocazione culturale e turistica come Matera.