Pompea della Basilicata ad Affari Tuoi su Rai 1 per la prima puntata della stagione!

La Basilicata nuovamente protagonista in Rai per per la nuova stagione di Affari Tuoi, condotta per il secondo anno consecutivo da Stefano De Martino.

Novità assoluta di quest’anno il Pacco Nero: il contenuto resta segreto anche al dottore (solo il notaio ne è a conoscenza).

All’interno può celarsi una cifra da 0 a 300.000 euro, rendendo possibile la presenza di somme duplicate in partita.

A giocare questa sera è stata Pompea di Vaglio, accompagnata dal padre Francesco.

La concorrente inizialmente ha pescato il pacco numero 12, ma alla prima offerta del dottore ha accettato il cambio, scegliendo il numero 17.

Dopo una serie di tiri sfortunati, che hanno fatto sparire dal gioco cifre importanti come 100.000, 200.000 euro, 300.000 euro e perfino il Pacco Nero (novità di quest’anno), Pompea si è trovata con soli 75.000 euro e cinque pacchi blu.

A questo punto ha deciso di non cedere al cambio, ma la sua speranza maggiore si è infranta quando anche l’ultimo premio consistente è stato eliminato.

Si è così reso necessario procedere con la Regione Fortunata ma anche questa, presenta una novità.

Rispetto alla precedente stagione, i concorrenti scelgono due opzioni, la prima mette in palio 100.000 euro, mentre la seconda 50.000 euro. Pompea ha indicato come opzioni Emilia-Romagna e Veneto, con in mezzo la Sardegna.

Dopo l’esclusione del Veneto, il verdetto finale ha premiato la Sardegna, lasciando la concorrente a mani vuote.

Un debutto non felice per la nuova stagione di Affari Tuoi e soprattutto per Pompea, che sperava di realizzare il sogno di acquistare una casa.