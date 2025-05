Policoro: concessi oltre 80 posteggi liberi attualmente rimanenti nel Mercato mensile. I dettagli

Il comunicato emesso nella giornata di ieri dall’ANA (Associazionale Nazionale Ambulanti UGL) ha di fatto confermato la bontà dell’ultimo Bando promulgato dall’Amministrazione Comunale di Policoro riguardo la concessione dei 83 posteggi liberi attualmente rimanenti nel Mercato mensile.

L’iniziativa, che circa da vent’anni attendeva una sua risoluzione, è stata pubblicata lo scorso 15 maggio sull’Albo Pretorio: l’avviso ha evidenziato la presenza dei suddetti stalli vacanti, su circa 190 totali, che ora, attraverso la presentazione della domanda (c’è tempo fino al 14 giugno, ndr), potranno essere occupati dagli ambulanti che riceveranno la concessione per l’impegno nell’area mercatale.

Commenta ANA:

“Il Comune di Policoro, grazie al grande lavoro sindacale della nostra Associazione – dove 2 anni fa tenne una Assemblea molto partecipata da ambulanti, Sindaci e Dirigenti, ha già provveduto.

Ci auguriamo che altre Amministrazioni prendano esempio da quella di POLICORO e seguano la stessa strada e lo stesso percorso amministrativo a tutela del lavoro ambulante in Italia”.

Un attestato di stima quello dell’Associazione Nazionale Ambulanti che ha invitato i commercianti interessati a farsi avanti per partecipare a questa Manifestazione d’interesse. Ma come sono divisi questi 83 posteggi liberi?

Sono 65 i posteggi destinati alla vendita di merci appartenenti al settore non alimentare riservati alla categoria degli esercenti per attività di commercio su aree pubbliche.

Sono 9 invece posteggi destinati alla vendita di merci appartenenti al settore alimentare riservati alla categoria degli esercenti l’attività di commercio su aree pubbliche.

Sono 3 i posteggi riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti aziendali muniti dell’autorizzazione/scia di cui al Decreto Legislativo n.2281200L e sempre 3 sono i posteggi riservati agli artigiani iscritti all’Albo tenuto presso la competente Camera di Commercio. Infinte n. 3 posteggi saranno riservati agli hobbisti/creativi che esercitano la vendita o l’esposizione diretta di opere di pittura, scultura, grafica, ed altre espressioni della creatività e dell’ingegno.

Commenta l’Assessore policorese al Commercio, Rosa Montesano:

“Esprimo grande soddisfazione per questo Bando e per aver creato tutte le possibilità per migliorare il nostro Mercato mensile.

L’avviso non è nient’altro che il frutto di una grande collaborazione tra l’Ente e le Associazioni.

Il mio ringraziamento va al personale degli uffici che da subito si è messo a lavoro per aiutarmi in questa iniziativa”.