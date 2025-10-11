Policoro: al Museo con bambini e ragazzi per vivere un viaggio virtuale. L’iniziativa

Vieni al Museo con bambini e ragazzi.
Così annuncia il Museo Archeologico la Siritide che spiega l’iniziativa:
“In occasione della Giornata nazionale FAMU, il museo della Siritide vi invita all’Archeotour virtuale, un percorso tematico per vivere l’antica Herakleia che si concluderà con un viaggio virtuale grazie all’utilizzo dei VR.
Vieni quindi al Museo Domenica 12 ottobre alle ore 10.30.
Per info e prenotazione consigliata: 0835.972154.
La partecipazione all’evento prevede il costo del biglietto ordinario del museo con le gratuità previste per legge.
Fino a 18 anni l’ingresso al museo è gratuito.
Ecco i dettagli.