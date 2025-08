Pisticci, primo caso di West Nile virus: ecco gli aggiornamenti e l’avviso del Comune

Il Comune di Pisticci fa sapere:

“Siamo stati informati di un caso di west nile virus che vede coinvolto un cittadino residente nel nostro territorio.

Per le notizie acquisite la persona non versa in condizioni critiche.

A nome della cittadinanza si esprime vicinanza e si formula un augurio di pronta guarigione.

Allo stato NON sono segnalati ulteriori casi sul territorio.

Si vuole precisare che, a conferma di quanto già segnalato qualche giorno fa, proprio con finalità preventive rispetto al rischio di diffusione del west nile virus, è stato potenziato il programma di interventi di disinfestazione che avverranno sull’intero territorio comunale.

In via ordinaria sono programmati interventi per mercoledì 6 agosto (stanotte!) e per lunedì 18 agosto.

A questi interventi sono stati aggiunti in via straordinaria, altre due disinfestazioni da effettuare tra il 6 e il 18 agosto e tra il 18 e il 31 agosto (verranno per tempo pubblicati puntuali avvisi).

Avremo pertanto, nel corso del mese di agosto, un intervento di disinfestazione a settimana”.