A Pisticci i 50 anni di storia del circolo di tennis più longevo e prestigioso del territorio: questo l’evento

Sarà una serata di festa, ricordi ed emozioni quella in programma l’11 agosto 2025 alle ore 20:00 al Circolo Tennis Pisticci, in via Madonna delle Grazie, dove andrà in scena il grande evento celebrativo per i 50 anni di storia del circolo sportivo più longevo e prestigioso del territorio.

A presentare l’evento sarà Matteo Schinaia, giornalista e volto noto della comunicazione sportiva, che guiderà il pubblico in un viaggio appassionante attraverso cinque decenni di tennis, passione e territorio. Sul palco verranno premiate le eccellenze che hanno contribuito alla crescita del circolo, da atleti e dirigenti a personalità istituzionali e collaboratori storici.

A impreziosire lo spettacolo ci saranno momenti di musica e magia: protagonista musicale sarà Frankavilla, artista dalla voce calda e intensa che porterà in scena il meglio del suo repertorio cantautorale, mentre il tocco spettacolare sarà affidato a Mago Maraldo e alla sua inseparabile compagna di scena Magica Emy, pronti a stupire il pubblico con numeri di illusionismo, eleganza e coinvolgimento.

L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio Regionale della Basilicata e dal Comune di Pisticci, vede come media partner ufficiale KI.FRA Comunicazione & Eventi, che cura la comunicazione e la direzione artistica della serata.

Un evento nato per celebrare non solo la longevità del circolo, ma anche la sua continua evoluzione, testimoniata da un’attività che spazia dalle scuole tennis giovanili ai campionati nazionali a squadre, dalle collaborazioni con le scuole ai progetti di inclusione sportiva.

Il presidente del circolo, Michele Leone, ha sottolineato quanto questo appuntamento rappresenti un momento simbolico per tutta la comunità:

“Festeggiare cinquant’anni di storia non è solo un traguardo sportivo, ma un riconoscimento collettivo a chi ha creduto in questo progetto, ai soci di ieri e di oggi, e a una comunità che ha sempre sostenuto il nostro percorso. Sarà una serata speciale, tra ricordi e nuove ambizioni”.

Con una struttura rinnovata, una scuola tennis sempre più dinamica e una visione rivolta al futuro, il Circolo Tennis Pisticci si conferma una delle realtà più vitali e radicate nel panorama sportivo lucano. L’11 agosto sarà quindi l’occasione perfetta per rendergli omaggio, tra tennis, spettacolo e gratitudine.