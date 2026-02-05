Pisticci: modifiche allo smaltimento dei rifiuti tessili. I dettagli

Modifiche allo smaltimento dei rifiuti tessili per la città di Pisticci.

Fa sapere l’amministrazione comunale:

“A seguito delle criticità che si stanno registrando a livello nazionale per l’aumento dei volumi di rifiuti tessili e per la bassa qualità dei materiali legati al cosiddetto fast fashion, e per alcuni abbandoni irregolari di indifferenziato nei punti di ritiro, i contenitori per abiti e prodotti tessili sono stati rimossi.

I rifiuti tessili potranno essere smaltiti in due modalità:

1.⁠ ⁠conferimento presso l’ecocentro (CCR) in località feroleto, negli orari di apertura

2.⁠ ⁠ritiro porta a porta con cadenza quindicinale, previa prenotazione tramite numero verde 800078510.

IMPORTANTE:

I cittadini devono continuare a conferire i tessili (anche usati o rotti) SOLO tramite ritiro porta a porta o presso il centro di raccolta comunale, evitando di gettarli nell’indifferenziato.

Per un conferimento corretto:

capi puliti e chiusi in sacchetti

Il rispetto delle regole aiuta a mantenere il servizio efficiente e il territorio più pulito.

Grazie per la collaborazione!