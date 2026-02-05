Basilicata: in arrivo 180 milioni fondamentali per il futuro del territorio lucano. Le parole di Bardi

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime soddisfazione per la firma dell’Atto integrativo all’Accordo per la Coesione, siglato oggi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo passaggio ufficiale sblocca risorse strategiche fondamentali per il futuro del territorio lucano, nell’ambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027.

L’Atto integrativo, in particolare, prevede un pacchetto di 55 progettualità, suddivise in 34 interventi strategici e 21 linee di azione.

L’importo complessivo stanziato è di 180.095.213,72 euro, finanziato tramite il Fondo di Rotazione (Legge N. 183/1987).

Sottolinea il Presidente Bardi:

“Con questa firma rafforziamo concretamente il percorso di crescita della nostra regione.

Si tratta di risorse che ci consentiranno di concretizzare interventi mirati a sostenere la competitività delle nostre imprese, migliorare i servizi ai cittadini e accelerare la transizione ecologica e digitale della Basilicata”.

Le risorse sono state distribuite su 11 aree tematiche chiave per garantire uno sviluppo armonioso e inclusivo, comprendendo settori come ambiente, cultura, territorio, mobilità, sostegno alle imprese, salute e ricerca.

L’obiettivo dell’Accordo è la riduzione dei divari territoriali e il consolidamento di un modello di sviluppo sostenibile.

Tra le linee di azione, 17 riguardano interventi strutturali che avranno ricadute dirette sulla qualità della vita dei lucani e sul rafforzamento delle infrastrutture pubbliche.

Conclude Bardi:

“L’Atto integrativo rappresenta una leva fondamentale per l’innovazione e per il consolidamento delle politiche di sviluppo.

Continueremo a lavorare affinché ogni euro investito si traduca in opportunità concrete per le famiglie e le imprese della Basilicata”.