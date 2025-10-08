Pisticci a Scanzano Jonico per dire basta allo sfruttamento, al caporalato e all’indifferenza: l’iniziativa

𝗡𝗲𝗹 𝗻𝗼𝗺𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗮, 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮, l’Amministrazione comunale di Pisticci sarà presente al presidio e 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱𝗶̀ 𝟵 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗮 𝗦𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮𝗻𝗼 𝗝𝗼𝗻𝗶𝗰𝗼, 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗱𝗮 𝗖𝗚𝗜𝗟, 𝗖𝗜𝗦𝗟 𝗲 𝗨𝗜𝗟, 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗶𝗿𝗲 𝗯𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝘀𝗳𝗿𝘂𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗽𝗼𝗿𝗮𝗹𝗮𝘁𝗼, 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮.
Per l’Amministrazione:
“La morte dei quattro giovani lavoratori è una ferita che riguarda tutti noi.
Perché chi lavora la terra 𝗺𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮, non di morire per pochi euro e troppo silenzio.
𝗘𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝘀𝗰𝗲𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲: 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶, 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮.
Appuntamento 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱𝗶̀ 𝟵 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 – 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴:𝟬𝟬 in 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗚𝗿𝗮𝗺𝘀𝗰𝗶, 𝗦𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮𝗻𝗼 𝗝𝗼𝗻𝗶𝗰𝗼”.
Di seguito la locandina con i dettagli.