Pisticci: a Marconia l’intitolazione della nuova piazza dedicata alla Madonna delle Grazie!

Il Sindaco di Pisticci, Domenico Albano, fa sapere:
“𝗜𝗲𝗿𝗶 sera 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮 ha vissuto un momento che resterà nella memoria collettiva: l’𝗶𝗻𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗽𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗱𝗼𝗻𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗚𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲, patrona dell’abitato.
Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili e religiose, insieme a tante cittadine e cittadini, in un abbraccio corale che dà ancora più valore al percorso di 𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗹 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮.
Piazza Madonna delle Grazie non è solo un’opera di rigenerazione: 𝗲̀ 𝘂𝗻 𝘀𝗶𝗺𝗯𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.
Un luogo rigenerato e restituito alla città, 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗶𝘂𝗼𝗹𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗶, 𝘀𝗲𝗱𝘂𝘁𝗲 𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮 𝗮 𝗿𝗮𝘀𝗼, 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘃𝗶𝘀𝘀𝘂𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲.
𝗨𝗻𝗼 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁e, 𝗱𝗮 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼”.