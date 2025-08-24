A Tricarico sopralluogo su questi rifiuti abbandonati senza rispetto delle regole! Le foto

Una nota del Comune di Tricarico fa sapere:

“Considerando la gravità della situazione attuale (mostrata nelle foto allegate) ed il mancato rispetto delle regole e delle condizioni igienico-sanitarie di tutti i cittadini; questa mattina, è stato effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza dell’assessora al ramo, in collaborazione con la ditta di gestione dei rifiuti e la polizia municipale.

Sono stati effettuati i controlli di alcuni cestini dislocati sulla via principale del nostro paese, in cui sono stati conferiti rifiuti non idonei.

L’operatore ha provveduto all’apertura dei sacchetti al fine di individuare eventuali trasgressori.

Si ricorda che vi è un regolamento comunale che vieta il conferimento di rifiuti domestici all’interno dei cestini stradali e stabilisce delle sanzioni per chi è inosservante delle regole”.

Queste le foto.