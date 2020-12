Pisticci: 17enne chiede aiuto alla Polizia, 32enne del posto in manette!

Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 32enne di Pisticci (MT) per furto aggravato e violazione della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

L’uomo si è reso responsabile ieri in via San Pardo a Matera del furto di una bicicletta elettrica del valore commerciale di circa 1.600 euro, che era assicurata a un palo lungo la pubblica via mediante una catena che è stata tranciata.

Il derubato, un giovane di 17 anni, era anche riuscito insieme a un suo amico a rintracciare il ladro, ma questi è riuscito a districarsi dileguandosi.

Le indagini svolte nell’immediatezza dalla Squadra Volanti e dalla Squadra Mobile hanno consentito di identificare il soggetto, pluripregiudicato e attualmente sottoposto alla Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Pisticci.

Con la collaborazione del personale del Commissariato di Pisticci, il ladro, non nuovo a episodi analoghi, è stato rintracciato in Piazza Elettra a Marconia di Pisticci in possesso della bici rubata e con gli stessi abiti utilizzati per commettere il furto.

È stato pertanto arrestato in flagranza di reato e portato in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La bici elettrica è stata restituita al legittimo proprietario.a

