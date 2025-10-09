Pielle Basket Matera: al via il Campionato! In bocca al lupo ragazzi

Ai nastri di partenza la nuova stagione di DR1 Puglia per la squadra senior della Pielle Basket Matera.

Al secondo anno consecutivo in questa categoria, dopo la salvezza della passata stagione, è tutto pronto per ripartire.

Anticipato in via eccezionale a domani, venerdì 10 ottobre 2025 con palla a due prevista per le ore 20.30, l’esordio interno del gruppo affidato al giovane e talentuoso coach materano Francesco Losito, contro la Fortitudo Trani.

Il roster per la stagione sportiva 2025/2026 è stato allestito da Luciano Cotrufo e dal suo staff con grande accuratezza e attenzione, dopo la salvezza giunta al fotofinish nella scorsa stagione, disputata con soli ragazzi materani provenienti dal settore giovanile Pielle.

Per il campionato che sta per iniziare, si è cercato di affiancare ai giovani e giovanissimi atleti piellini, anche qualche pedina di maggiore esperienza e conoscenza della categoria. Infatti, per il pacchetto “over”, ai confermati Innocenzo Vignola (nel ruolo di Ala) e Gabriele Petronella (Guardia-Ala), si sono aggiunti provenienti dal Cus Bari: Davide De Astis (Ala) e Daniele Lopane (Play), quest’ultimo già atleta della Pielle di rientro dopo gli anni universitari.

Inoltre, la squadra è stata rimpinguata dagli arrivi da Santeramo di: Mirko Cardinale (Play) e Vito Di Fonzo (Centro); ed infine la Guardia Lorenzo Vitale anche lui pronto a mettere la sua esperienza e il suo valore a disposizione di coach Losito e dei giovani compagni di squadra.

Il roster, infatti, è completato dagli under 19: Momi Mbacke, Alberto Miccolis, Ettore Lasalvia, Antonio Vaccaro, Luigi Biandolino, Giovanni Natuzzi, Ettore Tubito e Eustachio Santochirico.

Il gruppo è completato dall’assistant coach Mattia Persia e dal preparatore atletico Luca Papapietro.

Nel campionato che sta per prendere il via, oltre la Fortitudo Trani che sarà affrontata domani sera, la Pielle Basket Matera troverà anche: Nuova Libertas Basket Foggia, Eurobasket Foggia, Angel Manfredonia, Fortitudo Apricena, Nuova Cestistica Barletta, Fortitudo Trani, Nuova Virtus Corato, Junior Molfetta, Invicta Molfetta, Virtus Altamura e Virtus Matera Junior.

Commenta Luciano Cotrufo, dirigente della Pielle Matera Basket:

“Ci ritroviamo ai nastri di partenza di questa seconda esperienza in DR1 Puglia con una squadra più esperta di quella che con grande passione, dignità e senso di appartenenza, nella scorsa stagione ha lottato fino in fondo per giungere ad una meritata salvezza.

Abbiamo cercato di mettere a disposizione del nostro confermato coach Losito un quintetto con qualità e maggiore esperienza al quale si aggiungono i ragazzi under 19, che oltre alla DR1, svolgeranno anche il campionato di categoria e aggiungeranno le loro qualità atletiche e sportive alla prima squadra, sperando che possa essere per loro un ottimo trampolino di lancio per un ulteriore step di crescita.

Non ci poniamo particolari obiettivi”.

Abbiamo fiducia in questo gruppo e ne apprezzeremo ogni passo in avanti e ogni traguardo, lavorando sempre sull’obiettivo della crescita dei nostri ragazzi, molti di loro partiti da tenera età con il basket e con i nostri colori addosso”.

Non resta che dare appuntamento a domani sera, con palla a due alle ore 20.30 per l’anticipo della prima giornata del campionato DR1 Puglia che promette tante emozioni.

Ingresso gratuito, tutti gli sportivi sono invitati a partecipare.