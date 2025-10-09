Francis Ford Coppola è a Matera per il suo nuovo film che sarà girato tra la Città dei Sassi, Bernalda e Montescaglioso. I dettagli

Da questa mattina, come si apprende da ansa, “il regista italo-americano Francis Ford Coppola è a Matera per seguire i provini del suo nuovo film, una produzione ambientata negli anni Trenta che sarà girata tra Matera, Bernalda e Montescaglioso.

I casting, in corso tra la Città dei Sassi e il comune di Bernalda (città di cui Coppola è originario), serviranno a selezionare comparse e figure locali che prenderanno parte alle riprese, in programma da metà Novembre.

Le scene saranno girate a Palazzo Malvinni Malvezzi e nella Cattedrale di Matera, poi la troupe si sposterà nei comuni della provincia e, successivamente, in Calabria per le sequenze finali.

Coppola, sei volte premio Oscar e legato alla Basilicata per le origini familiari, ha scelto di essere presente ai provini per curare in prima persona la fase di preparazione del progetto, sorprendendo quelli che erano in attesa”.