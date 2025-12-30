Per la Pegasus Matera e per i suoi atleti giunge quindi al termine un anno pieno di successi. Complimenti!

La Pegasus Matera ha chiuso il 2025 delle gare agonistiche di tennistavolo: con la partecipazione al Torneo Open Città di Molfetta di sabato 27 e domenica 28 dicembre scorsi la società materana ha messo infatti la parola fine su un anno di gare e trionfi in attesa di voltare pagina verso un nuovo capitolo, quello del 2026, che si preannuncia se possibile ancor più ricco ed emozionante.

A Molfetta (BA) è stata la volta di Emanuele Di Marzio, Vincenzo Ferraiuolo, Angelo D’Ercole e Angelo Fiorente che hanno dato battaglia nelle gare di singolo maschile dell’ultimo weekend dell’anno presso il Palasport Giosuè Poli dove si sono sfidati complessivamente oltre 250 atleti in rappresentanza di tutte le regioni del sud Italia e non solo.

Nonostante il livello tecnico elevato per una kermesse a cavallo delle festività natalizie, i pongisti materani sono riusciti comunque nell’intento di togliersi delle buone soddisfazioni individuali, dimostrando così di aver mantenuto il ritmo gara a scapito della pausa festiva.

Per la Pegasus e per i suoi atleti giunge quindi al termine un anno pieno di successi e di avvenimenti sportivi: tra i più recenti non possiamo non ricordare ad esempio l’acuto di Franco De Leo nell’ultimo torneo regionale di quinta categoria maschile di scena a Potenza, piuttosto che il bellissimo oro conquistato da Angelo Fiorente nel singolo Over 2000 nel Torneo Open di Casamassima (BA) dello scorso novembre, o ancora il bis di medaglie conquistate da Emanuele Di Marzio ai Campionati Italiani Fisdir di settembre a Marsala (TP).

E il 2026 che sta per arrivare si aprirà ancora una volta sotto il segno e i colori del sodalizio materano, pronto ad ospitare nella mattinata di domenica 4 gennaio il Secondo Torneo Regionale di questa stagione dove verranno chiamati a incrociare le racchette tutti gli atleti FITeT tesserati presso le società lucane.

Nelle gare a squadre, invece, tanti i titoli da difendere per la Pegasus frutto dei successi e dei sorrisi maturati in questo 2025: nelle prime settimane del nuovo anno gli uomini in rosso cercheranno infatti di riconfermarsi campioni regionali di Serie C Veterani Master dopo lo splendido titolo conquistato lo scorso febbraio, mentre sarà più lungo ma non per questo meno appassionante il cammino che porterà le due formazioni di C2 della Pegasus a giocarsi un posto per la promozione diretta verso il palcoscenico della C1 nazionale.

Proprio per il girone O di C1 di questa stagione l’augurio è infine quello di trovare presto la prima vittoria casalinga, obiettivo affidato in particolar modo ai colpi di Giuseppe Fasano, Angelo D’Ercole e Vincenzo Ferraiuolo, ancora a caccia del primo squillo nel raggruppamento pugliese.

E con queste promesse cariche di sport, passione e sfide da raggiungere la ASD Tennistavolo Pegasus augura a tutti voi una buona conclusione di anno e un 2026 pieno di gioie, serenità e soddisfazioni.