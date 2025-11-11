Per il Matera Film Festival proiezioni e incontri in programma, questi gli ospiti attesi

Sesta giornata domani, Mercoledì 12 Novembre 2025, di proiezioni e incontri della sesta edizione del Matera Film Festival, diretto da Dario Toma e Nando Irene, che si tiene nella Città dei Sassi fino al 16 Novembre, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi del panorama cinematografico italiano e internazionale.

Tra gli ospiti della giornata il musicista e attore Pierpaolo Capovilla e l’autore e volto Rai Oreste Castagna.

Tra gli eventi, il panel di Mondo Tv con Monica Corradi e Mino Ciciriello, il panel con le Esercenti donne e la presentazione del libro su Luciano Salce, con il figlio, il regista e scrittore Emanuele Salce.

La giornata di domani si apre alle ore 09:00 al Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri per la sezione Eroi per casa Matera CineComics, proiezione del programma Rai La porta aperta per la regia di Giulio Neglia, che incontrerà il pubblico con Oreste Castagna, che veste i panni del custode della “Fiamma della Lanterna”, simbolo di speranza e accoglienza.

Alle ore 11:00 in collaborazione con Mondo TV, proiezione de L’isola degli smemorati diretto da Kim Hyok.

Primo film in concorso del giorno, alle ore 15:00, il turco When the walnut leaves turn yellow, diretto da Mehmet Ali Konar.

Alle 16:30 il corto in concorso La buona condotta, diretto dall’attore Francesco Gheghi, che sarà presentato dal distributore del film.

Alle 17:00, il regista Antonio Asquino presenta, fuori concorso, il suo film Oltre il desiderio e alle ore 19:30 la proiezione in concorso del documentario di Valerio Ciriaci, Elvira Notari, oltre il silenzio.

Alle 21:15 il concorso dei lungometraggi presenta Le città di pianura diretto da Francesco Sossai e con protagonista il musicista e attore Pierpaolo Capovilla, che incontrerà il pubblico a fine proiezione.

Alle 23:00 la retrospettiva dedicata a Terry Gilliam presenta Le avventure del Barone di Munchausen, diretto dal regista statunitense nel 1988.

Fitto il programma di domani al Cinema Il Piccolo.

Alle ore 16:00, con gli interventi di Monica Corradi, Ceo e proprietaria di Mondo Tv e di Mino Ciciriello, project manager di Mondo Tv, il panel dal titolo L’universo animato di Mondo Tv: il sogno che unisce Italia e Giappone e, a seguire, due proiezioni della serie animata di Kyashan Il Ragazzo Androide, datate 1973, nell’ambito della retrospettiva dedicata al Maestro giapponese Yoshitaka Amano, ospite del Matera Film Festival lo scorso 2 Novembre.

Alle ore 18:00 la Basilicata Film Industry presenta il panel Led – Leader Esercenti Donne: Gender Washing o reale cambio di passo?, moderato da Marta Valsania, Segretaria AGIS/ANEC del Piemonte e Valle d’Aosta e con relatrici: Licia Padula, del Cinema Il Piccolo di Matera; Sara Greco, del Cineteatro DB d’essai di Lecce, Benedetta Caponi, di I Wonder Pictures e la sceneggiatrice e scrittrice Mariolina Venezia.

Alle ore 19:30 la presentazione del libro Luciano Salce, l’ironia è una cosa seria di Andrea Pergolari, che presenterà il libro con Emanuele Salce, figlio di Luciano.

Alle ore 21:00 il documentario russo in concorso Galina Vasilievna VS.

La giornata al Cinema Il Piccolo si chiude alle 21:40 con il corto moldavo in concorso Place under the sun di Vlad Bolgarin.

Tra i prossimi ospiti del festival Claudio Bisio, Alessandro Piva, Paolo Strippoli, Rolando Colla, Angela Fontana, Daniele Orazi, Tess Massazza, Pietro Crozza Signoris e Riccardo Milani.

Al Matera Film Festival sarà quindi presente Terry Gilliam, che il 14 Novembre terrà una masterclass dal titolo “Il Fantastico Medioevo nei film di Terry Gilliam”, in cui racconterà la genesi visiva e simbolica del suo immaginario cinematografico, tra arte, satira e visioni surreali.

La masterclass è realizzata in collaborazione con la Fondazione Matera–Basilicata 2019, soggetto attuatore del progetto “Fantastico Medioevo”, promosso dalla Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata, in collaborazione con APT e LFC.

“Fantastico Medioevo” è l’attuazione di una politica culturale strategica che nasce per dare valore al patrimonio medievale tangibile e intangibile, in particolare dell’area del Vulture e Alto Bradano, che non trova uguali per l’imponente carico di storia e che fa leva sulla cultura per creare una nuova narrazione dei territori ed aumentare l’offerta turistica e culturale.

Una storia luminosa e grandiosa che, narrata gradevolmente ma con metodo rigoroso, può e deve guidarci anche nel presente, rinnovando costantemente il valore della nostra memoria e che mette in luce la straordinaria importanza del Medioevo lucano come snodo centrale nella grande Storia.

Anche in questa edizione del Matera Film Festival, a giudicare le opere in concorso, sono figure di grande autorevolezza.

La giuria della sezione Futures è composta da Fabio Ferzetti (critico cinematografico e curatore), Eleonora Ivone (attrice e regista) e Francesca Mazzoleni (regista e sceneggiatrice).

Per quanto riguarda i Documentari i giurati sono Vania Cauzillo (regista, documentarista e ricercatrice), Leonardo Godano (produttore cinematografico, Groenlandia) e Andrea Papini (regista, sceneggiatore, autore e produttore).

Infine la sezione Short è stata affidata al giudizio di Giuseppe Marco Albano (regista, sceneggiatore e produttore), Angela Fontana (attrice) e Tess Masazza (attrice e autrice).

Il festival conferma il legame con la città di Matera e con la Basilicata, coinvolgendo numerose istituzioni, partner e realtà locali.

Tutte le proiezioni si terranno tra il CineTeatro Guerrieri, il Cinema Il Piccolo e l’APT Open Space, con oltre 80 eventi, 40 incontri, 30 film in concorso e più di 100 ospiti italiani e internazionali.