A Matera “Vino, castagne e Manovra Fiscale”. I dettagli dell’evento

Giovedì 13 Novembre ore 19.30, presso CasaFutura in via Christian Andersen,

si terrà l’evento “Vino, castagne e Manovra Fiscale” organizzato dall’Aps Materia Futura.

Una discussione rispetto alla nuova Legge di Bilancio, che sarà guidata da Arcangelo Colella già assessore al bilancio del comune di Matera e Salvatore Adduce, già membro della commissione bilancio in parlamento.

L’associazione Materia Futura continua quindi, dopo l’inaugurazione di qualche settimana fa, un percorso legato ai temi che riguardano in maniera diretta la vita dei cittadini e delle cittadine.

“La manovra fiscale è un argomento che riguarda le famiglie, le imprese, il quotidiano

di ognuno e ognuna di noi.

Per questo vogliamo saperne di più e chiedere chiarimenti e delucidazioni a chi è esperto in materia.”

Durante la serata verranno offerte ai presenti vino e castagne.