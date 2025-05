Parte a Pisticci il programma di prevenzione “La Cura sei tu. Cura il presente, proteggi il futuro”. I dettagli

Per tutto il 𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, la comunità di Pisticci sarà coinvolta in un’importante campagna di 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 gratuita, a cura dell’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐀𝐠𝐚𝐭𝐚 – 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐫𝐨 𝐄𝐓𝐒, in collaborazione con 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚, 𝐈𝐑𝐂𝐂𝐒 𝐂𝐑𝐎𝐁 𝐞 𝐀𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚.

Durante tutto il mese saranno disponibili 𝐞𝐬𝐚𝐦𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 di vario tipo, oltre a una serie di 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚, per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e di uno stile di vita sano.

Dal 20 al 24 Maggio, dalle ore 9:00 alle 16:00, sarà presente a Marconia, davanti alla sede dell’Associazione Agata, un camper mammografico dedicato alle donne tra i 45 e i 74 anni, per effettuare screening mammografici gratuiti.

Il 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐨 invita tutte le cittadine e i cittadini a partecipare attivamente:

“𝐏𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝’𝐚𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐬𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨.

𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐭𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐨𝐬𝐚 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞.”