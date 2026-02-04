Ospedale di Matera: “Con questa collaborazione scatto in più contro visite fuori regione e a pagamento”. I dettagli

“La collaborazione stabile e strutturale tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale è fondamentale per migliorare i servizi per i cittadini e contenere la mobilità passiva.

In particolare, è in vigore da anni una convenzione interaziendale tra l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza e l’Azienda Sanitaria di Matera per lo scambio di professionalità.

Da diversi mesi è in atto la collaborazione tra Matera e Potenza per le Tavi, che ha consentito 600 prestazioni su cittadini della Provincia di Matera.

Oggi occorre uno scatto in più”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, che spiega:

“Serve attivare con ogni possibile urgenza ambulatori di cardiochirurgia e neurochirurgia presso l’Ospedale di Matera.

Ciò consentirebbe di assicurare un servizio ai cittadini, troppo spesso costretti a ricoveri fuori regione dopo aver effettuato visite private a pagamento presso ambulatori polispecialistici privati, e di far conoscere e apprezzare la qualità dei medici chiamati ad operare presso il San Carlo, contenendo in maniera significativa la mobilità passiva.

Per quanto concerne le Tavi, invece, la presenza dell’Ambulatorio di Cardiochirurgia presso il P.O. di Matera, consentirebbe l’esecuzione in loco delle prestazioni, per le quali è necessaria l’assistenza di un cardiochirurgo, evitando ai cittadini anche il disagio dei trasferimenti.

Con alcune significative azioni si può migliorare nettamente la qualità del servizio per i cittadini; integrando strutturalmente i servizi delle Aziende, saremo in grado di migliorare il sistema sanitario regionale.

Confido nell’azione rapida dei vertici dell’Asm e dell’A.O.R. San Carlo in tal senso”.