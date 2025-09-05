Nuove opere viarie strategiche per la Basilicata: l’assessore regionale incontra l’amministratore delegato di Anas. I dettagli

Il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha incontrato ieri a Roma l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.

Al centro del confronto, lo stato dei cantieri lungo le principali direttrici lucane e la volontà di proseguire celermente con gli interventi, secondo la road map già pianificata, e le nuove opere viarie strategiche per la Basilicata.

Ha dichiarato Pepe:

“La viabilità è un fattore determinante per lo sviluppo della nostra regione.

I cittadini lucani hanno diritto a infrastrutture moderne e sicure e come istituzioni abbiamo il dovere di garantire tempi certi e trasparenza.

Nell’ultimo anno sono stati terminati i lavori di molti cantieri e altri sono in fase di finalizzazione.

Gli inevitabili disagi saranno ampiamente ripagati da una viabilità più sicura, scorrevole e confortevole, in grado di migliorare la qualità della vita e la competitività del territorio”.

Pepe ha inoltre rimarcato l’importanza del dialogo con Anas:

“Abbiamo costruito un rapporto propositivo, alimentato da una dialettica costante e risposte rapide.

Questa collaborazione è essenziale per dare risposte concrete alle comunità.

Lavoriamo insieme per ridurre i tempi di progettazione e realizzazione delle opere per una viabilità che incontri le esigenze di cittadini, imprese e aree produttive”.