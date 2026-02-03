Non si ferma l’ondata di furti nel materano: diversi i colpi portati a segno!

Ondata di furti in alcune città del Metapontino.

La scorsa notte sono stati messi a segno diversi colpi.

Secondo quanto racconta rainews in una tabaccheria di Pisticci i malviventi – col volto coperto -hanno forzato la saracinesca e hanno portato via il registratore di cassa e le sigarette presenti nella rivendita.

Ladri in azione anche a Montalbano Jonico: anche qui presa di mira una tabaccheria, ma questa volta i ladri non avrebbero trovato soldi e avrebbero quindi portato via sigarette e gratta e vinci.

Sempre a Montalbano un altro colpo che invece non ha avuto successo.

Sui fatti indagano i Carabinieri.