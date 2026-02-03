Lega Basilicata, presentato il nuovo gruppo consiliare in Provincia di Matera: ecco i nomi. Ci sono nuove adesioni al movimento

Si è svolta questa mattina nell’hotel San Domenico di Matera la conferenza stampa della Lega Basilicata per Salvini Premier, nel corso della quale è stato presentato il nuovo gruppo consiliare in Provincia di Matera, composto:

dalle consigliere Vita Maria Scocuzza e Francesca Mazzoccoli.

L’incontro con la stampa ha rappresentato anche l’occasione per annunciare nuove adesioni al movimento, a testimonianza di un percorso politico in crescita e di un radicamento sempre più solido sul territorio lucano.

Nel suo intervento, il commissario regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier, Pasquale Pepe, dopo essersi complimentato con le consigliere provinciali Scocuzza e Mazzoccoli ed aver augurato loro buon lavoro, ha comunicato l’adesione al partito del consigliere comunale di Scanzano Jonico, Fabio Sgarrino, sottolineando come:

“l’ingresso di nuovi amministratori non rappresenti soltanto un ampliamento numerico, ma il consolidamento di un progetto politico che punta a rafforzare il ruolo della Lega nelle istituzioni lucane.

Stiamo costruendo una classe dirigente radicata nei territori, capace di assumersi responsabilità di governo e di tradurre le istanze delle comunità locali in scelte politiche concrete, coerenti e riconoscibili”.

Le consigliere provinciali Vita Maria Scocuzza e Francesca Mazzoccoli hanno espresso «onore per la fiducia ricevuta e piena consapevolezza della responsabilità del ruolo», evidenziando l’impegno a:

“rafforzare il dialogo tra Provincia, Comuni, Regione e istituzioni nazionali, affinché la Provincia torni a essere un efficace luogo di raccordo tra i bisogni dei territori e l’azione amministrativa”.

È intervenuto anche il referente cittadino della Lega a Matera, Marco Bigherati, che ha posto l’accento sul metodo di lavoro, sottolineando come:

“il coordinamento tra amministratori e il confronto costante rappresentino elementi essenziali per garantire continuità ed efficacia all’azione politica e amministrativa sui territori”.

Il consigliere regionale Domenico Tataranno ha espresso soddisfazione per l’ampliamento del partito, osservando come:

“l’ingresso di nuove energie rafforzi la presenza della Lega nelle istituzioni lucane e consenta di rendere più incisiva l’azione politica, attraverso una collaborazione concreta tra i diversi livelli di rappresentanza”.

A chiudere gli interventi, il segretario provinciale della Lega di Matera, Vincenzo Zito, che ha definito la conferenza stampa:

“un momento di sintesi politica e organizzativa, volto a evidenziare la capacità del partito di dare un quadro strutturato delle responsabilità, definendo priorità e linee guida che orientano l’azione della Lega sul territorio lucano”.

In coda alla conferenza stampa è stato comunicato che la Lega Basilicata per Salvini Premier inizierà sin da subito una campagna referendaria in favore del SÌ alla riforma della giustizia.