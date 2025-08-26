Nei Calanchi di Pisticci presentate le Guardie Ecologiche a Cavallo: avranno il compito di vigilare costantemente sul territorio. I dettagli

Questa mattina, nella splendida cornice dei Calanchi di Pisticci, l’Amministrazione Comunale di Pisticci– rappresentata dall’Assessore all’Ambiente Francesca Colacicco – ha inaugurato la prima sezione di Guardie Ecologiche Ambientali a Cavallo della Regione Basilicata.

L’iniziativa nasce da un protocollo d’intesa tra Egrib, rappresentata da Anna Lanza, e il Comune di Pisticci e rientra nelle attività della Teknoservice, azienda responsabile della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana, in collaborazione con l’associazione sportiva “Briganti dei Calanchi”, guidata dal presidente Pietro Favale.

Le Guardie Ecologiche avranno il compito di vigilare costantemente sul territorio, con funzioni di deterrenza e prevenzione, nonchè di individuazione e segnalazione dei casi di abbandono dei rifiuti, concernenti soprattutto le zone più difficili da raggiungere (come vecchi tratturi, ippovie e aree lungo i corsi d’acqua).

L’attività sarà mirata a garantire una maggiore tutela ambientale e a sensibilizzare la comunità sull’importanza del rispetto della natura.

L’Assessore Colacicco ha dichiarato:

“Questa iniziativa va nella direzione di una maggiore salvaguardia del nostro straordinario patrimonio naturale.

Con la collaborazione di tutti, possiamo preservare e valorizzare le nostre bellezze paesaggistiche, contrastando con decisione l’abbandono dei rifiuti.”