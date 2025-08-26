ULTIME NEWS

Matera: partiti i lavori di Riqualificazione urbana del Rione Piccianello e di queste altre zone della città! I dettagli

26 Agosto 2025

Partiti i lavori di Riqualificazione urbana del Rione Piccianello, via Umbria, via Cererie e aree limitrofe.

Così scrive il Consigliere comunale Domenico Bennardi che aggiunge:

“Altra bella soddisfazione vedere questo cantiere prendere forma, ricordo ancora l’iter amministrativo avviato con tanta fatica, l’affidamento dei lavori con una procedura negoziata nel febbraio 2024.

I lavori sono stati aggiudicati in data 28/02/2024 per un importo complessivo di oltre 850mila euro più iva.

Verranno riqualificate le strade sopra indicate, i sottoservizi, il verde e l’arredo urbano.

Che soddisfazione vedere le cose realizzarsi, i cantieri andare avanti o partire, una grande emozione, ringrazio tutti i miei ex assessori, i consiglieri e l’ufficio tecnico.
Un cantiere voluto e avviato dalla precedente amministrazione.

Con l’augurio che quella attuale possa fare di più e meglio.

Perché vogliamo tutti sempre il meglio per Matera, avanti”.