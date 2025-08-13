Montescaglioso: tre giorni di puri pallacanestro, divertimento e aggregazione. Ecco le foto

La Villa Belvedere si è confermata il cuore pulsante dello sport estivo montese, regalando tre giorni di puri pallacanestro, divertimento e aggregazione, grazie a un programma ricco e coinvolgente organizzato dalla Cestistica Athena Club.
La manifestazione si è aperta con una giornata interamente dedicata alle nuove leve, protagoniste del torneo Mini Basket e Under 14.
Decine di piccoli cestisti si sono sfidati con entusiasmo, regalando al pubblico partite piene di energia e momenti indimenticabili.
L’atmosfera è stata resa speciale dalla partecipazione di famiglie, allenatori e volontari, che hanno promosso valori fondamentali come rispetto, amicizia e collaborazione.
Il weekend ha visto in scena l’attesissimo torneo 3 contro 3 senior, che ha richiamato 10 squadre provenienti da Matera, Bernalda, Santeramo e persino da Gioia del Colle.
L’8 Agosto sono partiti i gironi eliminatori:
- il Girone A: composto da Bene ma non Ben Simmons, Edil Martinelli, Lucani Amari, Portland Trail Brazzers, Scappati de casa
- Girone B: Pagghius, San Antonio Spruzz, I Kruschi, Amaro in bocca, Le bimbe del Vinzi
Sfide combattute e ritmi altissimi hanno caratterizzato l’intera giornata, con due campi attivi in contemporanea.
Il 9 agosto si sono disputate le fasi finali, partendo dalle semifinali:
- Pagghius – Bene Ma non Ben Simmons: con il risultato di 59–45 con i seguenti tabellini
- Pagghius: Di Monte 13; Callivà Sì 16; Callivà Sa 29
Bene ma non Ben Simmons: Perrone 28; Natuzzi 4; Tubito 13
- Portland – I Kruschi: 33–24
- Portland: Reale 13; Martulli 3; Visceglia 17
- I Kruschi: Caricato 5; Casarola 13; Petrora 11
La finale per il terzo posto è andata a I Kruschi, formazione composta da Caricato, Casarola, Fragasso e Petrora.
A trionfare sono stati i Portland Trail Brazzers, che hanno superato i Pagghius con il punteggio di 49–37.
Protagonisti della vittoria:
- Portland: Reale 20 punti; Visceglia 19; Martulli 10
- Pagghius: Di Monte D. 18 punti; Callivà Sì 11; Callivà Sa 8
- Il Three Point Contest: vittoria di Caricato, autore di 10 triple
- Miglior realizzatore del torneo:1. Reale – 133 punti 2. Perrone – 105 punti 3.
- Di Monte – punteggio di rilievo che gli è valso il podio
- Premio speciale: a Raffaele Capobianco, caporedattore di Montescaglioso Sport, per il contributo all’informazione sportiva legata alla manifestazione
Tre giorni che hanno dimostrato come lo sport possa unire generazioni e comunità.
Alla Villa Belvedere non si è respirata solo competizione, ma anche amicizia e voglia di stare insieme.
Dai primi palleggi dei bambini alla grinta degli over, una sola parola d’ordine: divertimento.
Nelle foto la squadra Denominata Portland che si è aggiudicato il torneo.