Montescaglioso: questa gara ha regalato emozioni autentiche e condizioni estreme a oltre 100 atleti. I vincitori

Domenica 15 marzo si è svolta a Montescaglioso la nona edizione del Trail Difesa San Biagio, uno degli appuntamenti più attesi del panorama trail del Sud Italia.

In uno scenario naturale di straordinaria bellezza, tra boschi, colline e sentieri tecnici, gli atleti hanno affrontato una gara resa ancora più dura dalle condizioni meteo avverse, vivendo un’esperienza autentica fatta di fatica, adrenalina e passione.

Un trail che lascia il segno, dentro e fuori dal percorso.

La nona edizione del Trail Difesa San Biagio, disputata a Montescaglioso in uno scenario naturale unico, ha regalato emozioni autentiche e condizioni estreme ai 171 atleti che hanno preso parte alla gara, confermandosi come una delle tappe più attese del circuito interregionale FIDAL del Sud Italia 2026.

In un’atmosfera quasi autunnale, tra boschi, colline e panorami suggestivi, la pioggia ha reso il tracciato ancora più tecnico e impegnativo.

Il percorso, articolato su due distanze – 21 km con 1100 metri di dislivello positivo e 13 km con 550 metri D+ – ha subito anche una variazione: la salita della “Gola del Proiettile” è risultata impraticabile, costringendo gli organizzatori a modificare il tracciato per garantire la sicurezza degli atleti.

La manifestazione, valida come 2ª tappa del circuito interregionale Trail FIDAL Sud 2026 (8 tappe tra Puglia, Calabria, Basilicata e Campania), ha visto la partecipazione di runner provenienti da diverse regioni del Sud, a testimonianza della crescita e dell’attrattività dell’evento.

La gara lunga è stata inoltre valida per la ITRA National League 2026, aumentando ulteriormente il prestigio della competizione.

Nella prova regina dei 21 km, con 104 partecipanti, la vittoria è andata a Emilio Pagnotta, autore di una prestazione di grande livello:

«Gara partita molto bene, super veloce già dall’inizio, poi da metà gara in poi impegnativa. Commenta Pagnotta. La pioggia ha reso tutto molto difficile, con grande scivolosità nelle discese, ma è stata super divertente».

Tra le donne si conferma padrona assoluta della gara la montese Lidia Mongelli, al nono successo su nove edizioni della manifestazione: un dominio totale che la rende simbolo stesso del trail.

«Tutto sommato è stata una bellissima esperienza come al solito. Commenta Lidia Mongelli, montese doc. Per me è il nono anno di fila, quindi sono più che soddisfatta di questo risultato».

Sul percorso corto da 13 km si è imposto il campano Michele Petrone del team Animal Trail, che ha chiuso in 1 ora e 13 minuti. Secondo posto per Roberto Di Lecce dell’Atlhos Matera. Tra le donne, successo per Erica Di Stefano della Podistica Brienza.

Un plauso speciale va all’associazione organizzatrice A.S.D. “I BITLOSSI – MONTERUN”, vero punto di riferimento per un evento capace di unire sport, natura e valorizzazione del territorio.

Il lavoro svolto sul percorso è stato evidente: pulizia, messa in sicurezza e riapertura di passaggi suggestivi completamente avvolti dalla vegetazione. Un impegno enorme che ha permesso ai runner di vivere un’esperienza autentica, dura e affascinante.

Il nome “Difesa di San Biagio” richiama un’antica area boschiva protetta dedicata al santo, un luogo che custodisce natura, storia e spiritualità. Proprio qui, tra fango, roccia, pioggia e vegetazione fitta, gli atleti hanno affrontato discese insidiose e salite quasi “dantesche”, in un contesto tanto impegnativo quanto spettacolare.

Questa 9ª edizione è stata anche dedicata al Memorial Tonino Clemente, figura molto amata dalla comunità sportiva locale.

La presenza dei suoi familiari ha reso la giornata ancora più intensa e significativa, trasformando la gara in un momento di sport, memoria e gratitudine.

Un sentito ringraziamento va al dottor Bruno Mazzoccoli, medico sociale della società, sempre presente e disponibile durante tutta la manifestazione, punto di riferimento fondamentale per la sicurezza degli atleti.

Un ringraziamento speciale va inoltre alla Protezione Civile – Associazione di Protezione Civile Croce Amica e alla Pubblica Assistenza ANPAS Montescaglioso, per il prezioso supporto lungo tutto il percorso e per l’impegno costante nella tutela della sicurezza.

Grazie di cuore anche a tutto lo staff organizzativo, ai volontari, agli amici, alle famiglie e a tutti coloro che, con passione, dedizione e spirito di squadra, hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento, dimostrando ancora una volta quanto lo sport possa unire e valorizzare un intero territorio.

Una gara che ha messo alla prova tutti, ma che ha regalato emozioni indimenticabili.

Un trail vero, capace di lasciare il segno.

Appuntamento al prossimo anno, con una decima edizione che si preannuncia ancora più partecipata e spettacolare, pronta a confermare Montescaglioso come punto di riferimento del trail running nel Sud Italia.