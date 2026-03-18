A Policoro importante momento di confronto culturale dedicato alla figura di Papa Clemente XI Albani. L’evento

Si terrà giovedì 19 marzo 2026 a Policoro il convegno culturale “Memoria • Spirito • Responsabilità – Omaggio a Papa Clemente XI Albani”, promosso dalla Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani – Delegazione della Provincia di Matera.

L’iniziativa si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, guidato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Carmela Stigliano, che ospiterà questo importante momento di confronto culturale dedicato alla figura di Papa Clemente XI Albani.

La scelta della scuola come sede dell’evento sottolinea il valore educativo e formativo dell’incontro, che mette al centro il dialogo tra

storia, cultura e nuove generazioni.

Ospite d’onore sarà il Dott. Cav. Gr. Cr. D’Oro Zef Bushati, fondatore e presidente della Fondazione e gia’ ambasciatore della Repubblica di Albania presso la Santa Sede e figura di spicco nel panorama culturale e diplomatico internazionale.

La giornata inizierà alle ore 10:00 con una mostra culturale e artistica, curata da Donata Imperio, Angela Lapadula, Maria Santarsiero e Vitangelo Schiavone, aperta a tutti gli istituti scolastici di Policoro, mentre alle ore 16:00 si terrà la cerimonia commemorativa con i saluti istituzionali del sindaco Enrico Bianco, del presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini e del dirigente

scolastico Maria Carmela Stigliano.

Relatore del convegno sarà il professor Giulio Galessierre, con la moderazione del professor Raffaele Pinto.

Durante la manifestazione saranno inoltre consegnati riconoscimenti a personalità che si sono distinte nel campo della cultura e dell’informazione, tra cui il giornalista RAI Giuseppe Di Tommaso, il maestro Francesco Muscolino, Presidente ABACO e Direttore del Coro Polifonico Regina Anglonensis, e il Dott. Giuseppe Maiuri, già consigliere provinciale.

L’evento è coordinato dal delegato provinciale della Fondazione il Cav. Vincenzo Genovese.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante appuntamento culturale che coinvolge scuola, istituzioni e comunità locale.